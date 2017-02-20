События 20 февраля

20 февраля в мире отмечают:
Всемирный день социальной справедливости
США — День президента США
События:
395 — В Вифлееме был основан первый женский монастырь.
1872 — В Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.
1983 — Релиз культового рок-альбома СССР «Банановые острова».
1988 — Образовалась рок-группа «Агата Кристи».
1999 — В Москве в Кремлёвском дворце состоялась премьера фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».
Родились:
1898 — Порфирий Иванов — создатель оздоровительной и духовной системы, распространённой преимущественно на территории бывшего СССР. С 35 лет Иванов, следуя своей идее здоровья и бессмертия, постепенно отказывался от одежды и обуви, пока не стал круглый год ходить босой, одетым только в шорты.
1963 — Иэн Браун — британский рок-музыкант, больше всего известный как лидер группы The Stone Roses. Сейчас — успешный сольный артист, выпустивший несколько альбомов, попавших в топ-10. Его последний альбом My Way вышел 28 сентября 2009 года.
1967 — Курт Кобейн — американский певец, автор песен, музыкант и художник, наиболее известный как вокалист и гитарист рок-группы Nirvana, исполнявшей гранж.
1967 — Павел Мончивода — польский бас-гитарист; c 10 января 2004 является участником группы Scorpions.
1975 — Брайан Литтрелл — американский музыкант, певец, участник группы Backstreet Boys. Он также занимается сольной карьерой в жанре современной христианской музыки и выпустил сольный альбом «Welcome Home» в 2006 году.
1985 — Юлия Волкова — российская певица, бывшая солистка поп-группы «Тату». С 2010 года занимается сольной карьерой.
1988 — Рианна — американская R&B- и поп-певица и актриса барбадосского происхождения. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы.