События 17 февраля

17 февраля в мире отмечают:

Россия — День российских студенческих отрядов

День спонтанного проявления доброты

Карнавал самбы в Бремене

События:

1936 — Стартовал I чемпионат СССР по хоккею с мячом.

1947 — Радиостанция «Голос Америки» начала вещание на Советский Союз.

1958 — В вышедшем на экраны страны фильме Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове» главного героя Матвея Морозова сыграл Вячеслав Тихонов.

1982 — На экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Карнавал» с Ириной Муравьёвой в главной роли.



1983 — «День рождения» языка программирования Ада.

1993 — В России учреждено РАО «Газпром».

Родились:



1947 — Вячеслав Малежик — советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России (2004). Выступал в различных музыкальных коллективах, но наибольшую известность получил со своими сольными работами.

1963 — Майкл Джордан, американский баскетболист, бывший игрок НБА. Играл на позиции атакующего защитника. Джордан сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всём мире в 1980-х и 1990-х годах.

1965 — Майкл Бэй — американский кинорежиссёр и кинопродюсер. Один из самых кассовых режиссёров планеты — его картины собрали в прокате более 5,7 млрд долларов США Известен такими фильмами как: «Плохие парни», «Скала», «Армагеддон», «Пёрл-Харбор» и «Остров» а также серии фильмов о Трансформерах состоящей из четырёх картин — «Трансформеры», «Трансформеры: Месть падших», «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» и «Трансформеры: Эпоха истребления».

1972 — Билли Джо Армстронг — американский музыкант, певец, гитарист, актер, автор песен и продюсер панк-рок-группы Green Day.