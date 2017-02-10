Сегодня аким Караганды встретится с горожанами

Жителей Октябрьского района приглашают в ДК Нового Майкудука

Сегодня, 10 февраля, состоится первая отчетная встреча акима Караганды. Нурлан Аубакиров выступит с рассказом о проделанной за год работе перед жителями Октябрьского района. А потом ему можно будет задавать вопросы.

Первый отчет акима Караганды пройдет в Доме культуры Нового Майкудука. Встреча с населением начнется в 16.00 в пятницу, 10 февраля.

Второй отчет Нурлан Ерикбаевич проведет в стенах своего акимата по бульвару Мира, 39. Эта встреча назначена на 16.00 вторника, 14 февраля. Этот отчет будут транслировать в режиме онлайн на сайте акимата Караганды karaganda-akimat.gov.kz. Однако вопросы Нурлану Аубакирову смогут задать только те, кто присутствует в зале.

Добавим, что волнующие вас вопросы можно отправить градоначальнику заранее. Для этого есть два способа: по телефону «горячей линии» 42-14-09 или через специальные ящики. Их установили в здании городского акимата, а также в ДК Нового Майкудука, ДК железнодорожников и ДК Молодежный.