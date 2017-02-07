Ректор карагандинского вуза подал в суд на журналиста за клевету

6 февраля передано в суд из правоохранительных органов уголовное дело частного обвинения со стороны бизнесмена-мецената, ректора Центрально-Казахстанской академии Караганды Бахтыбая Жунусова к журналисту популярного информационного портала о клевете, нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении недостоверной информации, передает «Казинформ».

Как прокомментировал руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров, проверочные мероприятия по уголовному делу частного обвинения завершены.

«В Центральный отдел полиции обратился Б.Жунусов с просьбой привлечь журналиста к уголовной ответственности за намеренную клевету, распространение ложной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни», — прокомментировал Бакытжан Кудияров.

В частности, бизнесмен-меценат Жунусов, являющийся также ректором вуза, считает, что журналист не должен был публиковать сведения о том, что именно было похищено у него тремя жителями Астаны, а также не должен был обращаться с официальными запросами в налоговые органы и прокуратуру Карагандинской области с постановкой вопроса о происхождении у бизнесмена крупной суммы денег и другого имущества.

Бизнесмен требует привлечь журналиста к ответственности по статье 130 УК «клевета», 274 УК «распространение заведомо ложной информации» и 147 УК «нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите».

«По заявлению проведены необходимые проверочные мероприятия, после чего материал был направлен в судебные органы для разбирательства в порядке частного обвинения», — сообщил Бакытжан Кудияров.

Бахтыбай Жунусов прокомментировал свое заявление в полицию. Он считает, что огласка сведений о его имуществе и попытка журналиста и издания узнать, каким путем оно было добыто, нарушают его права.

«Я бизнесмен, не госслужащий. Все, что имею, заработал тяжелым трудом. Я занимаюсь меценатством. На все юбилейные даты со дня образования Каркаралинского района, который является моей родиной, на Наурыз, на различные соревнования и другие торжества я покупаю и устанавливаю за свой счет юрты, накрываю дастарханы и из личных средств вручаю главный приз участникам — автомобили», — сказал Бахтыбай Жунусов.

В акимате Каркаралинского района подтвердили, что бизнесмен Жунусов полностью взял на себя расходы празднования 90-летия советского летчика, Героя Советского Союза Нуркена Абдирова, а также проведения мероприятий по случаю 100-летия поэта Касыма Аманжолова, и торжеств со дня образования Каркаралинского района.

Напомним, кража в особняке бизнесмена-мецената произошла в январе 2016 года. Трое жителей Астаны украли более миллиона долларов и другое имущество, а также ордена и медали.