Регулярный чемпионат ВХЛ карагандинская «Сарыарка» завершает в тройке лидеров

24-25 февраля в плей-офф карагандинцы сыграют дома со «Звездой» из Чехова.

Карагандинский клуб «Сарыарка» завершает регулярный чемпионат Высшей хоккейной лиги в тройке лидеров. 19 февраля карагандинцы в домашнем матче уступили «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга со счетом 2:3, передает пресс-службу клуба.

В результате ХК «Сарыарка» со 102 очками расположился на третье строчке турнирной таблицы ВХЛ, пропустив вперед «СКА-Нева» (107) и «Торпедо» (109).

Нападающий «Сарыарки» Михаил Анисин после матча заявил, что если в плей-офф будет такая же поддержка, как в крайнем матче, карагандинцы постараются подняться как можно выше в сетке.

«Игра была волнами – нас зажимали, и мы периодами плохо играли. В третьем периоде нашли свою игру, но не получилось сравнять счет, поэтому занести этот матч в актив было бы неправильно. Регулярный чемпионат закончился, теперь все с чистого листа. В плей-офф совершенно другая игра. Всех поздравляю с завершением чемпионата. Если будет в плей-офф такая же поддержка, как и сегодня, я думаю, мы в свою очередь постараемся как можно дальше подняться в сетке плей-офф, ну а там как бог даст».

24-25 февраля в плей-офф карагандинцы сыграют дома со «Звездой» из Чехова.