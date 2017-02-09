Разбор медалей: итоги Универсиады-2017

В общекомандном медальном зачете Зимней Универсиады-2017 казахстанцы уступили лишь россиянам, передает портал Sports.kz.

По итогам официально закрытых Игр россияне завоевали 71 медаль: 29 золотых, 27 серебряных, 15 бронзовых. Казахстан забрал в два раза меньше — 36 . Наши спортсмены отвоевали 11 золотых медалей, 8 — за второе место, и 17 бронзовых — за третье. Этот результат более чем в три раза превзошел прежнее лучшее достижение Казахстанских студентов-зимников: ранее таковым считались 11 наград (6 золотых и 5 серебряных) Зимней Универсиады-2015. И качество, и количество — налицо.

Казахстанских спортсменов, ставших победителями и призерами Зимней Универсиады-2017, как и их наставников, сервисменов и весь остальной обслуживающий персонал, хочется от всей души поздравить. Как бы там ни было, несмотря на жесткое давление со стороны спортивных, и не только, чиновников и огромную ответственность выступлений перед родными зрителями, они сделали в универсиадном Алматы все, что от них зависело, выложившись по полной.