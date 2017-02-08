Работа спасателя: кинологи Караганды

В гостях на «ТЕКСрадио» сегодня побывала очень необычная компания — руководитель кинологической службы Оперативно-спасательного отряда Карагандинской области Ольга Ошакбаева и её четвероногая напарница Ника. О работе кинолога Ольга рассказала в интервью для novoetv.kz.

«Я не просто кинолог, а кинолог-спасатель,» — объясняет руководитель службы. — «У нас это редкая специализация, в Караганде всего пока три человека. По всей республике специалистов — 54 человека. Сейчас мы начинаем расширение штата, но это конечно упирается в финансовые возможности.»

Ольга рассказала, что в Караганде есть определенный штат кинологов в структуре спасательных отрядов, но есть ещё и люди-волонтеры — те, кому не просто интересно работать с собаками, но и помогать в проведении поисково-спасательных работ. В пример кинолог-спасатель приводит волонтерские объединения Российской Федерации, где сейчас подобные движения находят поддержку и активно развиваются.

«Сейчас много известных команд поиска — группы людей, которые объединены общей идеей помощи, которые знают, что есть ситуации, когда ни сотрудники полиции, ни МЧС не могут обеспечить нужное количество людей для поиска, когда важна каждая минута, и чем больше людей задействовано в поиске — тем лучше. Вот эти люди и приходят со своими собаками, и мы ведем с ними группу, занимаемся, помогаем в дрессировке» — говорить Ольга, придерживая своего верного лабрадора, который так и рвется напроситься в объятия к каждому человеку в редакции.

Ника — милый и улыбчивый спасатель — вместе с хозяйкой участвует в поиске пропавших людей. К четвероногим сотрудникам, к слову, требования выдвигаются жёсткие. Лабрадор вроде Ники — порода универсальная: подходит под любые виды работ, кроме охраны; но не каждый представитель этой породы подойдет для службы в оперативно-спасательном отряде.

«Помимо физической выносливости мы проверяем их эмоционально-психологическую устойчивость в любом месте собака должна чувствовать себя как дома, в своей тарелке», — поясняет хозяйка Ники.

Так же собак учат быть максимально контактными с людьми — в поиске человека это очень выручает стремящихся к человеческому обществу животных.

Каждый кинолог выбирает собаку под свой темперамент — у каждого разный подход к работе и мохнатый напарник должен соответствовать.

Сама Ольга попала в отряд случайно.

«По профессии я — дизайнер, и много лет проработала по специальности. Это всё мне безумно нравилось, единственное, что не нравилось — однообразие и сидение в офисе, при том, что работа творческая. Параллельно я занимаюсь спортивным туризмом, ну и общалась с людьми, связанными с экстремальными видами спорта и с теми, кто учится в горном колледже. Там была специальность «Техник-спасатель». И однажды, когда у них была вакансия, мне предложили стать кинологом, и я согласилась. До этого у меня собаки не было, и я даже не думала,» — поделилась она.

Руководитель кинологической службы признается, что тяжелым в первые дни оказалось работать в мужском коллективе и пытаться соответствовать.

«Это лишь с годами понимаешь, что не надо пытаться стать на равных. Тяжело чисто физически на выездах, проявлять выносливость. Тяжело психологически — выезды бывают разные, и для меня всегда тяжело, когда гибнут люди. Но, к счастью, такие случаи не часто бывают», — резюмирует Ольга Ошакбаева.

О сделанном когда-то выборе Ольга не жалеет — ведь она не только стала спасать человеческие жизни, но и обрела ещё одного настоящего друга.