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При массовом ДТП на трассе Караганда — Астана трое госпитализированы (Видео)

Алтынай Сарсенбаева 1 час назад Комментировать 7

В результате массового ДТП на трассе Караганда — Астана госпитализированы три человека. Пострадавших с различными травмами госпитализировали в медицинские учреждения, передает пресс-служба ДВД области.

По данным пресс-службы департамента, по факту ДТП с участием около десяти автомобилей начато досудебное расследование.

«По предварительным данным, водитель автомобиля марки Тoyota Mark II не справился с рулевым управлением из-за плохих погодных условий и совершил столкновение с тремя грузовыми автомобилями. В результате ДТП водитель автомобиля Тoyota Mark II и двое пассажиров госпитализированы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 1 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека» УК РК», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.

Также в ведомстве пояснили, что в момент ДТП трассу не перекрывали. Автомобили запечатленные на видео, выехавшие на встречную полосу для дальнейшего продолжения пути, были проинструктированы. Напомним около десяти автомобилей, в том числе и фуры, столкнулись на трассе Астана — Караганда накануне недалеко от станции Осакаровка.

По словам очевидцев, авария произошла из-за сильного гололеда.

 

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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