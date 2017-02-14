Премьер-министр РК оптимистично настроен на проведение «ЭКСПО-2017»

До начала «ЭКСПО» в Астане осталось всего три месяца, и некоторые граждане скептически настроены в отношении проведения этого значимого события.

По мнению премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, Казахстан получит колоссальный эффект, передает ИА «NewTimes.kz».

«Я понимаю, много скептиков, зачем мы столько денег потратили? Посмотрев на Универсиаду, какой эффект получил город Алматы? Поэтому по «ЭКСПО» не только Астана, страна получит колоссальный эффект. Поэтому всем надо сейчас собраться и провести на высоком уровне уже следующее знаковое имиджевое мероприятие нашей страны – «ЭКСПО»-2017. Думаю, что мы на очень высоком уровне проведем выставку», — отметил премьер-министр на заседании правительства.

Недоверие к проведению «ЭКСПО» у казахстанцев вызвал инцидент, произошедший на строительстве объектов выставки, когда обрушилось строящееся здание.

Как пройдёт значимое для Казахстана мероприятие — будет известно через три месяца.