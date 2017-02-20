Пора блинов и широких гуляний: всё о Масленице в 2017 году

Масленица — это не только веселая пора, когда в каждом доме на столе — ароматные блины, но и древний праздник с большой историей и множеством обычаев. Все о Масленице расскажет Вам novoetv.kz.

Этот древний славянский праздник шёл к нам через века. Традиционно Масленица отмечается в течение недели перед Великим постом, который предшествует ещё одному древнему празднеству — Пасхе. В этом году Масленица отмечается с 20 по 26 февраля.

С детства у каждого из нас пора масленицы ассоциируется с веселыми проводы зимы, сладкими кушаньями и приближением долгожданной весны.

Главными атрибутами праздника традиционно были забавы, чучело Масленицы, катание на санях, широкие гулянья и, конечно же, круглые, румяные, горячие блины! Изначально они, к слову, имели ритуальное значение — форма блинов символизировала солнце. Есть мнение, что блины были частью поминального обряда, ведь суббота перед масленицей почиталась «родительским днем». В этот день славяне выражали почтение усопшим предкам.

Блины пекут каждый день, с самого понедельника, но особенно много – с четверга по воскресенье. Раньше в народе говорили, что в это время надо есть столько раз, сколько собака махнет хвостом или сколько раз прокаркает ворона. Вот уж точно праздник живота! В отличие от многих других праздников, на Масленицу не только чревоугодничают дома, но и часто ходят в гости и приглашают гостей к себе. С принятием христианства появились новые, церковные праздники, но широкая Масленица оставалась, хоть и менялось её значение.

Думаете, провести Масленицу — значит просто напечь блинов? Как бы не так! Определенные обряды существуют на каждый день масленой недели. И так, в понедельник — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши: день, когда молодые парни присматривали себе невест, а девушки, в свою очередь, заглядывались на парней. Холостые мужчины в этот день подвергались шуточному «преследованию» со стороны молодежи и детей. На лакомки, то есть в среду масленой недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Этот обычай особенно соблюдался в отношении недавно поженившихся. Кстати, отсюда и пошло выражение «к теще на блины». В широкий четверг всей шумной компанией катаются на санях, а в пятницу устраивают «тещины вечерки» — зятья зовут тещу на угощение. Суббота отводится золовкиным посиделкам, а воскресенье — «прощеный день». В этот день принято навещать родственников, друзей и знакомых, обмениваться объятиями и просить прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы.

Ну а наша редакция желает Вам провести Масленицу с огоньком и позитивом!