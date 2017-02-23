Необходимость поднять уровень сельских школ обсудили карагандинские депутаты

Как передаёт корреспондент телеканала «Казахстан-Караганды», вчера за круглым столом депутаты областного маслихата, руководители управлений, общественники и директора образовательных учреждений обсудили развитие среднего и дошкольного образования.

Сегодня в регионе работают 245 малокомплектных школ, большая часть которых приходится на отдаленные районы. При том ученики сельских школ сдают ЕНТ хуже, чем их городские ровесники, о чем красноречиво говорят результаты экзаменов за последние годы. Сказывается нехватка учителей и слабая материально-техническая база. чтобы продвинуть уровень сельских школ вперед, необходимо повысить квалификацию учителей из отдаленных районов, а так же решить проблему малокомплектных школ и внести в программу обучения новые, функциональные веяния.

«Ввиду оттока населения в райцентры и города, школы сокращаются. А наличие школ на селе – это факт присутствия в жизни сельчан государства. Будут школы – будет жить село. Недостаточная материально-техническая база в таких школах. Потому что содержание малокомплектных школ обходится в 2 раза дороже, чем финансирование полнокомплектных», — говорит депутат Карагандинского областного маслихата Айман Тукбаева.

О поднятии уровня подготовки сельских школьников говорил в Послании и Глава государства. Устранить этот разрыв планируется за счет инновационного оборудования, а также привлечения в районы молодых специалистов. В этом году приобретут 5 тысяч новых компьютеров, свыше 500 проекторов и оборудуют 150 кабинетов новой модификации.

За круглым столом обсудили не только школьное, но и развитие дошкольного образования, ведь те же очереди в детские сады остаются актуальной проблемой. Ситуацию улучшит новая система «электронной очереди», полагает руководитель ведомства. А также на помощь придёт строительство детских садов в рамках государственно-частного партнерства. В прошлом году из 18 дошкольных учреждений 13 ввели в строй предприниматели. Они и обеспечили местами 2600 маленьких жителей области.

«Разработан новый пошаговый план развития сети дошкольных организаций до 2019 года. Для обеспечения 100 % охвата к 2019 нам необходимо открыть более 10 тысяч новых мест. На уровне Правительства принято решение, что открытие новых мест должно осуществляться не за счет бюджетного финансирования, а за счет привлечения частных инвестиций», отчитался руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов.

Проблемы, затронутые на встрече, будут подниматься на предстоящей сессии областного маслихата. Народные избранники уже побывали с рабочими поездками во всех районах региона и лично ознакомились с образовательными вопросами.