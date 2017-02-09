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Массовое ДТП произошло на трассе близ Караганды

Алтынай Сарсенбаева 8 часов назад Комментировать 21

9 февраля на участке трассы при выезде из Караганды, возле поселка Дубовка, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором повреждены шесть автомобилей.

«Утром в условиях плохой видимости из-за метели столкнулись шесть автомобилей. Составлен протокол по части 1 статьи 610 кодекса «Об административных правонарушениях» — нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств», — сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Пока велись мероприятия по установлению виновного лица и составлялись схемы места ДТП, поврежденные в аварии машины оставались на трассе, в связи с чем движение для транспортного потока было затруднено.

«В настоящий момент дорога открыта. Жертв и пострадавших нет. Департамент внутренних дел призывает водителей быть бдительными на проезжей части и следить за погодными условиями», — сказал Бакытжан Кудияров.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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