Контролёр прорубил перегородку балкона, спасая детей от пожара в Караганде

Двое сотрудников ТОО «Караганды Жылу Сбыт» спасли от гибели шестилетнюю девочку и её четырёхлетнего брата.

Руководство ДЧС Карагандинской области представит к награде двух сотрудников ТОО «Караганды Жылу Сбыт» Асета Толкынова и Татьяну Колесникову. Контролёры помогали спасать детей из горящей квартиры до приезда оперативных служб. Свой подвиг они совершили во время обхода домов 31 января в одном из микрорайонов Караганды, пишет informburo.kz.

«Мы были с Татьяной Колесниковой на маршруте и услышали крики. Сначала показалось, что это просто ребёнок капризничает. Когда мы приблизились, то поняли, что это был крик ужаса. Мы бросились на помощь. Увидели, что из окна валит дым. Девочка свисала из окна. Я забежал в подъезд, а Татьяна осталась на улице и кричала девочке, чтобы та не прыгала», – рассказал Асет Толкынов.

«Девочка одной только рукой держалась за раму и хотела спрыгнуть. А внизу не было даже сугробов. Я понимала, что, если она прыгнет, то разобьётся. Я ей кричала, чтобы она держалась. На наши крики вышли соседи, постелили снизу одеяло», – добавила Татьяна Колесникова.

Горела квартира на пятом этаже. Соседи уже вышли в подъезд и спускались на улицу. В запертой квартире, охваченной огнём, находились двое детей – шестилетняя девочка и четырёхлетний мальчик. Родителей дома не было.

«Соседи дали топор, я выбил перегородку между балконами, на балкон той квартиры, где был пожар. Там уже был какой-то мужчина. Он мне передал четырёхлетнего мальчика, у него были окровавленные руки и обгоревшие волосы. Я его перенёс на безопасный балкон. За это время мужчина снял с окна девочку, и мы её тоже перевели на соседский балкон», – заключил Асет Толкынов.

По словам контролёров, в этот момент они не испытывали страха, думая только о том, как бы спасти детей. Говорят, на их месте так бы поступил каждый.

«ДЧС Карагандинской области будет ходатайствовать перед Комитетом по ЧС о представлении к награде контролёров ТОО «Караганды Жылу Сбыт». Также мы их сами наградим благодарственными грамотами», – сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

ТОО «Караганды Жылу Сбыт» тоже пообещало премировать сотрудников.