Казахстанцы продолжают одерживать победы в Универсиаде

На зимней Универсиаде в Алматы состоялись финальные состязания могулистов, сообщает Sports.kz.

Победу в соревновании с результатом 79.94 одержал казахстанец Дмитрий Рейхерд, «серебро» выиграл россиянин Сергей Шимбуев (79.11), бронзовым призером стал другой представитель нашей страны Павел Колмаков (76.95).

Ранее в этой же дисциплине награду высшей пробы для нашей страны принесла Юлия Галышева.

Так же победу в состязании по биатлону одержала казахстанка Галина Вишневская, второе место заняла Яна Бондарь из Украины, бронзовую медаль выиграла россиянка Анастасия Егорова.

Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)

Биатлон. Женщины. Спринт. Два огневых рубежа:

1. Галина Вишневская (Казахстан) — 21:43.1 (1+0)

2. Яна Бондарь (Украина) — +22.8 (1+1)

3. Анастасия Егорова (Россия) — +36.7 (1+0)

7. Дарья Усанова (Казахстан) — +1:06.0 (1+2)

8. Анна Кистанова (Казахстан) — +1:11.1 (0+2)

12. Алина Райкова (Казахстан) — +1:31.1 (0+1)

18. Елизавета Бельченко (Казахстан) — +2:45.3 (2+2)

21. Анастасия Кондратьева (Казахстан) — +3:05.8 (1+2).