Карагандинка прошла в финал международного конкурса красоты

Казахстанская модель Рената Нургазина, так же Мисс Караганда-2015, прошла в финал международного конкурса Queen of Brilliancy International 2017, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу конкурса в Facebook.

35 участниц с разных стран мира участвовали в конкурсе талантов и лишь 15 девушек прошли в следующий финальный этап.

Среди прошедших в финал оказалась и наша красавица Рената Нургазина, а также девушки из Кореи, Румынии, Монголии, Португалии, Венесуэлы, ЮАР, Малайзии, Франции, Перу, Голландии, России, Конго, Татарстана и Польши.

Международный конкурс проходит на острове Тайвань, в нем приняли участие девушки из 60 стран.Сама Рената сказала, что Казахстан участвует в этом международном конкурсе красоты впервые.

Ранее миловидная и талантливая карагандинка завоевала и титул второй вице-мисс на конкурсе «Мисс Казахстан-2015».