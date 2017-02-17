Из-за непогоды закрыты автодороги в пяти областях Казахстана

Ограничения действуют в Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областях.

В связи с ухудшением погодных условий ограничения движения действуют на трассаж в пяти регионах Казахстана. Дороги закрыты в Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областях, передает Today.kz.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют снег, метель и плохую видимость. Из-за непогоды закрыто движение на участках автодорог Актобе — Атырау (от 246до 330 километра), Кандыагаш – Эмба – Шалкар — Иргиз (от 92 до 258 километра) для всех видов автотранспорта.

В Алматинской области в связи плохими погодными условиями закрыто движение на участке автодороги Ушарал — Достык (от 83 до 184 километра) для всех видов автотранспорта.

В ВКО из-за сильной метели, бурана и нулевой видимости закрыто движение на участках автодорог Чарск – Бакырчик (от 0 до 42 километра), Семей — граница РФ (от 30 до 41 километра, Новопокровка – Петропавловка – Зубаир – Байтанант; от 39 до 47 километра, Воскресеновка — Петропавловка — Шелехова — Бель Агаш – Дмитриевка), Бородулиха — Жезкент (от 0 до 49 километра) для всех видов автотранспорта.

В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участке автодороги Алматы — Екатеринбург (от 1007 до 641 километра, Караганда — Балхаш) для всех видов автотранспорта.

В ЮКО из-за метели, гололеда, дождя и плохой видимости закрыто движение на участке автодороги областного значения Кошкарата – Жарыкбас — Бирлик (от 77 до 144 километра) для всех видов автотранспорта.

Напомним, что штормовое предупреждение объявлено в трех регионах. Формирование паводков прогнозируется в Жамбылской области, метели и порывистый ветер ожидаются в Карагандинской области, а в горных районах ЮКО возможен сход снежных лавин.