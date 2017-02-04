Санаторий Жосалы
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Гороскоп 4-5 февраля

Надежда Рогозина 2 часа назад Комментировать 5

Овны — У вас не возникает проблем с поиском союзников – каждый готов предложить помощь и поддержку.

Тельцы — Неплохой день для проведения переговоров, однако будьте настороже: окружающие попытаются получить от вас информацию, которую вы предпочли бы сохранить в тайне.

Близнецы — День требует осторожности и в решениях, и в поступках. Можно встречаться с людьми, с которыми вас связывают непростые отношения.

Рак — Возможно преодоление разногласий с руководством, начало сотрудничества на новых, более выгодных для вас условиях.

Лев — Очень сильна интуиция, Львов практически невозможно ввести в заблуждение.

Девы — Этот день хорошо подходит для помощи другим людям, участия в благотворительных акциях.

Весы — День благоприятен с финансовой точки зрения, возможно заключение выгодных сделок.

Скорпионы — Поступают интересные деловые предложения, приняв которые, вы получите возможность быстро подняться по карьерной лестнице.

Стрелец — Очень хорошо этот день подходит для покупок: все, что вы приобретаете, оказывается полезным и нужным. 

Козерог — Настройтесь на философский лад, и никакие неприятности этого дня не выбьют вас из колеи.

Водолеи — День подходит для заключения сделок и любой коммерческой деятельности. Неудивительно, что даже более опытные люди обращаются к вам за советами и внимательно их выслушивают.

Рыбы — Некоторые получат многообещающие предложения, от которых не смогут отказаться, и будут рады тому, что сделали правильный выбор.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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