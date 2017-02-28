Гороскоп 28 февраля

Овны — Есть шанс встретить людей, с которыми вы будете долго и плодотворно сотрудничать.

Тельцы — Благоприятный день для выхода на новую работу, начала реализации какого-то проекта.

Близнецы — Вероятны денежные поступления, выгодные сделки и финансовые успехи. Будет возможность сделать удачные покупки.

Раки — Благоприятный день для общения с влиятельными людьми, представителями власти, потенциальными инвесторами и работодателями.

Львы — Ваши идеи, даже самые смелые и оригинальные, получают поддержку, поскольку вам удается преподнести их в выгодном свете, заодно продемонстрировав и свои сильные стороны.

Девы — Возможны романтические увлечения, в том числе и на работе. Тут лучше быть осторожнее и не форсировать события.



Весы — Некоторым нужно будет посвятить вторую половину дня помощи родственников и решению их проблем. Ради этого придется отложить какие-то собственные дела.

Скорпионы — День больше подходит для того, чтобы трудиться самостоятельно, чем для работы в команде.

Стрельцы — Можно делать покупки и заключать сделки, ни вкус, ни деловое чутье вас не подведут, и жалеть о потраченных деньгах не придется.

Козероги — Открываются новые возможности и перспективы. Если вы не будете тратить время зря, то сможете добиться головокружительных успехов.



Водолеи — Стоит быть внимательнее к своему рациону: пищеварительная система уязвима, есть опасность отравлений. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Рыбы — Не исключено, что благодаря своему обаянию вы получите заманчивые предложения, касающиеся работы или бизнеса.