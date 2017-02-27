Гороскоп 27 февраля

Овны — Вы не витаете в облаках и предпочитаете планировать конкретные действия, а не рассуждать об отвлеченных материях, поэтому трудитесь значительно продуктивнее.

Тельцы — Можно достичь важных договоренностей, которые откроют перед вами путь к карьерным вершинам.

Близнецы — Серьезное отношение ко всему помогает вам завоевать уважение окружающих и доверие влиятельных лиц.

Рак — Успех сопутствует вам не только в домашних делах: у амбициозных представителей знака есть шанс подняться по служебной лестнице, занять высокий пост.

Лев — Можно заниматься самообразованием, изучением профессиональной литературы; очень полезно общение с опытными коллегами.

Девы — Никому не позволяйте отвлекать вас, сбивать с выбранного пути. Все важные решения желательно принимать самостоятельно.

Весы — Отношения, недавно начавшиеся как деловые или дружеские, могут принять романтический характер, если вы этого захотите.

Скорпион — Сил и энергии у вас достаточно, чтобы воплотить в жизнь самые смелые планы. Даже если в течение дня вы будете очень заняты, переутомление вам не грозит.

Стрелец — Будет возможность познакомиться с необычными, интересными людьми, общение с которыми станет вам полезным и многому научит.

Козерог — Радуют встречи с друзьями, удается организовать какой-то необычный и интересный досуг для всех.

Водолеи — Обязательно прислушивайтесь к своей интуиции: вы получите важные подсказки, благодаря которым вскоре успешно решите проблемы, которые в последнее время не давали вам покоя.

Рыбы — Любые разговоры вы ведете с такой непринужденностью, что ваши светские таланты вызывают всеобщее восхищение.