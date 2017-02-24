Гороскоп 24 февраля

Овны — Вам предстоит решать сложные задачи, иметь дело с людьми, с которыми раньше никто не мог договориться.
Тельцы — Ошибки вы не совершите, решение примите верное, но окружающие одобрят его лишь некоторое время спустя.
Близнецы — Можно строить долгосрочные планы, планировать бюджет. В расчетах вы не ошибаетесь.
Рак — Постарайтесь избежать споров. Отношения с окружающими сегодня будут складываться довольно напряженно, любой пустяк может стать причиной конфликта.
Лев — Чтобы избежать серьезных проблем, будьте разборчивы и осторожны в деловых отношениях, не связывайте себя никакими профессиональными или финансовыми обязательствами, пока не будете уверены в надежности партнера.
Девы — Легкий, удачный день. Вам во многом везет, а там, где этого оказывается недостаточно, вы не ленитесь приложить усилия, чтобы достичь поставленных целей.
Весы — Полезно прислушиваться к советам людей, которые уже не раз доказали, что разделяют ваши взгляды и принципы, готовы позаботиться о ваших интересах.
Скорпионы — Какими бы увлекательными и перспективными ни казались идеи, которые появляются у вас сегодня, не забывайте об уже начатых делах.
Стрелец — Не бойтесь вступить в схватку с сильным соперником, ваши шансы на успех очень высоки.
Козерог — Благоприятный день для учебы, причем стоит уделить внимание даже тем дисциплинам, которые кажутся совершенно бесполезными и не имеющими практического применения.
Водолеи — Возможны разногласия с коллегами по работе; постарайтесь как можно быстрее достичь взаимопонимания, чтобы споры и выяснение отношений не помешали работе.
Рыбы — Некоторые представители знака станут настолько раздражительными, что с ними будет трудно иметь дело. Постарайтесь избежать конфликтов на работе