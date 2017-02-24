Гороскоп 24 февраля

Овны — Вам предстоит решать сложные задачи, иметь дело с людьми, с которыми раньше никто не мог договориться.

Тельцы — Ошибки вы не совершите, решение примите верное, но окружающие одобрят его лишь некоторое время спустя.

Близнецы — Можно строить долгосрочные планы, планировать бюджет. В расчетах вы не ошибаетесь.

Рак — Постарайтесь избежать споров. Отношения с окружающими сегодня будут складываться довольно напряженно, любой пустяк может стать причиной конфликта.

Лев — Чтобы избежать серьезных проблем, будьте разборчивы и осторожны в деловых отношениях, не связывайте себя никакими профессиональными или финансовыми обязательствами, пока не будете уверены в надежности партнера.

Девы — Легкий, удачный день. Вам во многом везет, а там, где этого оказывается недостаточно, вы не ленитесь приложить усилия, чтобы достичь поставленных целей.

Весы — Полезно прислушиваться к советам людей, которые уже не раз доказали, что разделяют ваши взгляды и принципы, готовы позаботиться о ваших интересах.

Скорпионы — Какими бы увлекательными и перспективными ни казались идеи, которые появляются у вас сегодня, не забывайте об уже начатых делах.

Стрелец — Не бойтесь вступить в схватку с сильным соперником, ваши шансы на успех очень высоки.

Козерог — Благоприятный день для учебы, причем стоит уделить внимание даже тем дисциплинам, которые кажутся совершенно бесполезными и не имеющими практического применения.

Водолеи — Возможны разногласия с коллегами по работе; постарайтесь как можно быстрее достичь взаимопонимания, чтобы споры и выяснение отношений не помешали работе.

Рыбы — Некоторые представители знака станут настолько раздражительными, что с ними будет трудно иметь дело. Постарайтесь избежать конфликтов на работе