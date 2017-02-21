Гороскоп 21 февраля

Овны — Благоприятный день для общения с людьми, которые оказывают значительное влияние на вашу жизнь. Вы сможете договориться с ними о совместных действиях или просто получите поддержку, которой в последнее время не хватало.

Тельцы — В этот день можно обсуждать любые вопросы и проблемы, не опасаясь, что вас поймут неправильно.



Близнецы — Старайтесь быть сдержаннее в беседах с людьми, которые важны для вас; не позволяйте эмоциям взять верх над здравым смыслом.

Рак — Не сдавайтесь, потерпев неудачу, а беритесь за дело снова, продолжайте начатое.

Лев — Осторожнее с финансами: сегодня вы склонны тратить больше, чем можете себе позволить.

Девы — Не подведет деловое чутье: заключенные сделки будут выгодными, сделанные приобретения – удачными.

Весы — Не стоит оставлять без внимания домашнюю ситуацию, также могут иметь значение события внутри рабочего коллектива.

Скорпионы — Будет возможность завязать полезные знакомства, обменяться полезным опытом с людьми, которые многого добились.

Стрелец — День не самый простой, но дающий возможность показать, на что вы способны. За тем, как вы справляетесь с трудностями, наблюдают очень разные люди.

Козерог — Будет возможность показать, на что вы способны, укрепить свой авторитет и произвести хорошее впечатление на окружающих.



Водолеи — Вы легко принимаете нестандартные решения, ловко преодолеваете преграды и обходите ограничения.

Рыбы — Можно обзавестись полезными связями, найти новых союзников. Не исключены служебные романы.