Гороскоп 15 февраля

Овны – Благоприятно смирение и уединение, вплоть до одиночества. Такое ваше поведение нанесет минимальный ущерб окружающим.

Тельцы – Внимательно проводите сделки, проверьте всю документацию, несколько раз оговорите условия договоров. Помните: все в ваших руках.

Близнецы — Желателен активный отдых на свежем воздухе. К материальным потерям в этот период отнеситесь философски.

Раки — Даже если не всегда вы будете оказываться правы, большую роль в ваших успехах сыграет уверенность в себе.

Львы – Вы заметите, что люди тянутся к вам. Их привлекают ваша общительность, галантность, «огненная» энергетика.

Девы – Спешите все успеть, счастье рядом. Но нельзя забывать и о «подводных рифах».



Весы – Этот день считается критическим. Вероятны столкновения, непримиримость, споры.

Скорпионы – Если по каким-то причинам вы не можете выехать за город, не отказывайте себе в удовольствии хотя бы отправиться на прогулку. Хорошее настроение, свежий морозный воздух прогонят мрачное расположение духа.

Стрельцы – Коммуникабельность и общительность Стрельцов остаются очень высокими. В этот период следует соблюдать осторожность при встречах и общении.



Козероги — Этот день благоприятен для путешествий, активного зимнего отдыха. Не отказывайтесь от любой возможности отдохнуть, выехать за город.

Водолеи – Если чувствуете, что в результате авитаминоза в организме наступил дисбаланс, принимайте поливитамины.

Рыбы — Постарайтесь максимально восстановить силы. Организуйте рациональное питание. Здоровый образ жизни — залог крепкого здоровья.