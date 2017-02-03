Глава Министерства национальной экономики предупредил, что 2017 год будет тяжёлым

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов также проинформировал главу государства о работе по интеграции Казахстана с ОЭСР.

О причинах такого прогноза министр национальной экономики сообщил на расширенном заседании правительства с участием Нурсултана Назарбаева, пишет ИА «NewTimes.kz».

«2017 год обещает быть сложным для экономики страны. Глобальную экономику ждут вызовы, связанные с волатильностью цен на энергоресурсы, новой торгово-экономической политикой администрации США, нестабильностью валютных курсов, продолжающимися военными конфликтами и политической неопределенностью в ряде стран. В таком непростом политико-экономическом контексте мы, в соответствии с вашим посланием, начнем осуществлять третью модернизацию Казахстана», — сказал Сулейменов.

Однако Тимур Сулейменов упомянул, что в разрезе отраслей значительный рост должна показать горнодобывающая промышленность с ростом на 3,6%, производство продуктов питания — на 3,2%, машиностроение — на 13,0%. Кроме того ожидается дальнейший рост в сельском хозяйстве — на 2,5% строительном секторе — на 2,6%, транспорте и логистике — на 4%.

Глава МЭН так же сообщил, что для достижения прогресса по интеграции Казахстана с ОЭСР будет разработана «дорожная карта» по реализации рекомендаций ОЭСР и уже обеспечено присоединение Казахстана к 13 правовым инструментам ОЭСР и углубление сотрудничества с 29 комитетами.

Итоги социально-экономического развития Казахстана в 2016 году и задачи на текущий год будут рассмотрены на расширенном заседании правительства с участием президента.