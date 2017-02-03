Двое квартирных грабителей в Караганде задержаны на месте преступления

По сообщению местной полицейской службы, двое жителей Карагандинской области были задержаны полицейскими при попытке совершения кражи в одном из районов города Караганды.

31 января несущие службу полицейские дорожно-патрульной полиции получили вызов о том, что в одну из квартир по улице Кривогуза пытаются проникнуть неизвестные. Жильцы дома, где все и происходило, сообщили операторам Центра оперативного управления, что двое мужчин вскрывают окно квартиры, расположенной на первом этаже.

На место происшествия был направлен экипаж полка дорожно-патрульной полиции. Стражи правопорядка на месте задержали 28-летних подозреваемых в тот момент, когда они, отжав пластиковое окно, влезали в квартиру. Одним из задержанных оказался житель села Егиндыбулак, его сообщник — житель города Караганды. У задержанных была изъята отвертка, которой они вскрыли окно.

В отношении горе-грабителей проводится расследование, проверяется причастность задержанных к совершению других подобных преступлений.

Местная полицейская служба ДВД Карагандинской области напоминает о том, что на территории Республики Казахстан действует профилактическая программа «Соседский присмотр», разработанная по опыту зарубежных стран. Основными целями профилактической программы «Соседский присмотр» являются обеспечение сохранности имущества и безопасной среды проживания населения, активное взаимодействие с кооперативами собственников квартир по профилактике и предупреждению правонарушений, повышение социальной активности и сплоченности населения, а также забота о соседях и повышение доверия населения к полиции.