Десятки карагандинских врачей провалили квалификационный экзамен

Медики обвинили экзаменационную комиссию в предвзятости.

В Караганде десятки врачей с многолетним стажем провалили практический экзамен по повышению квалификации и обвинили экзаменационную комиссию в предвзятости, сообщает «31 канал».

Медики проходят тестирование добровольно, от него зависит зарплата. Подготовка к экзамену стоит 18 тысяч тенге. За два дня из 63 врачей 47 экзамен провалили. Врачи утверждают, что вопросы им задают не по профилю.

Опытный реаниматолог-анестезиолог Денис Ромашков, прошедший практическую школу в местном центре кардиологии и в Израиле, говорит: «Врачи с высшей категорией пришли сдавать, а чувствуем себя здесь, как первоклассники с дрожащими хвостами. Есть курсы подготовки, они не взаимодействуют с экзаменаторами. Дают одно, а здесь есть существенное отличие, на котором очень часто и «заваливают».

Пересдача экзамена стоит 24 тысячи тенге. От этого права принципиально отказалась лидер профсоюза врачей Карагандинской области Любовь Куанышбекова. Она ответила на 98 процентов теоретических вопросов, а практический экзамен провалила и теперь лишится доплаты даже за ранее подтвержденные категории.

«Коникотомия — рассечение связки, нужно фиксировать скальпель на 0,5 сантиметра и надрезаем эту связку. Я зафиксировала, сделала надрез. Оказалось, там манекен глубже намного. Получается, что я скальпель не на 0,5, а вот так рассекать, чтобы достать до якобы связки? Там потому что связки нет», — возмущена Куанышбекова.

Руководитель карагандинской комиссии считает, что манекены ни при чем, просто врачи недостаточно подготовлены.

«Есть утвержденные приказы, алгоритмы. Экзаменаторы не отходят от алгоритма. А алгоритмы утверждены согласно медицинским протоколам, утвержденным минздравом», — говорит региональный эксперт по Карагандинской области Баян Мекежанова.

Тем не менее врачи уверены в предвзятом отношении и намерены обратиться в минздрав.