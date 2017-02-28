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День благодарности пройдёт в Караганде

Сабина 1 час назад Комментировать 4

1 марта в Шахтёрской столице пройдут празднования доброго и такого своевременного праздника — Дня благодарности.

Впервые в нашей стране этот праздник прошёл в прошлом году, по указу Нурсултана Назарбаева став ещё одним ежегодным. И к этой дате пресс-служба акимата Караганды сообщила план мероприятий, которые пройдут завтра в городе.

  • 1 марта запланирована благотворительная акция для именинников и юбиляров с ограниченными возможностями.
  • 1 марта в ДК «Молодежный» состоится тематическая встреча «Милосердие и благодарность». В этот же день в ДК «Нового Майкудука» пройдет арт-акция «Марафон благодарности». Там же готовят флешмоб «Ризашылық». А в ДК «Железнодорожников» запланирован тематический час «Бір Отан – Бір отбасы».
  • 1 марта в филиале библиотеки №5 пройдет информина «Сегодня — День благодарения!», а в филиале библиотеки №2 литературный марафон «Татулықтың тұтқасы-бірліктің бесігі».
    В торгово-развлекательных центрах города планируется устроить фотосессию «Уголок дружбы». В КарГТУ пройдет круглый стол «Алғысым шексіз, халқыма», концертная программа «Алғыс айтып өтем саған» и встреча с АНК Карагандинской области. В школах города состоятся классные часы, творческие занятия и книжные фотовыставки.
  • 1 и 2 марта в Караганде проходит кубок по легкой атлетике среди учащихся общеобразовательных школ Караганды.
  • 3 марта во Дворце детей и юношества состоится акция «Милосердие».

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Автор: Сабина

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