Санаторий Жосалы
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Цены на продукты увеличились по всему Казахстану

Сабина 17 часов назад Комментировать 20

По информации, опубликованной  на официальном ресурсе Министерства национальной экономики РК, цены на продовольственные товары за январь увеличились на 1,2%, непродовольственные – на 0,7%, платные услуги – на 0,4%.

За прошлый месяц отмечено повышение цен на картофель на 6,9%, на свежие овощи и фруткы – на 6,7% и 1,7% соответственно, говядина подорожала на 1,5%, консервированное молоко – на 1,3%, сыр сычужный – на 1,2%, черный чай – на 1,1%, сливочное масло – на 1%, кондитерские изделия – на 0,9%, мясо птицы – на 0,8%. Зато зафиксировано снижение цен на сахар и гречневую крупу по 0,8%, на яйца – 0,2%.

Прирост цен на сжиженный газ в баллонах составил 3,4%, бензин – 2,1%, автомобили – 1,4%, газеты, книги и канцелярские товары – 0,9%, стеклянные и керамические изделия, фармацевтическую продукцию, бытовые приборы – по 0,8%, моющие и чистящие средства – 0,7%, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия – по 0,6%, товары личного пользования – 0,5%.

Оплата за правовые услуги повысилась на 7%, страхование личных транспортных средств – на 6,8%, услуги в области отдыха, развлечений и культуры на – 1,2%, услуги здравоохранения – на 1%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 1,8%, а воздушным транспортом – подешевел на 8,6%, пассажирским железнодорожным транспортом на большие расстояния – на 1,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 5,6%, электроэнергию – на 1,3%, холодную воду – на 0,5%.

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Автор: Сабина

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