Цены на продукты увеличились по всему Казахстану

По информации, опубликованной на официальном ресурсе Министерства национальной экономики РК, цены на продовольственные товары за январь увеличились на 1,2%, непродовольственные – на 0,7%, платные услуги – на 0,4%.

За прошлый месяц отмечено повышение цен на картофель на 6,9%, на свежие овощи и фруткы – на 6,7% и 1,7% соответственно, говядина подорожала на 1,5%, консервированное молоко – на 1,3%, сыр сычужный – на 1,2%, черный чай – на 1,1%, сливочное масло – на 1%, кондитерские изделия – на 0,9%, мясо птицы – на 0,8%. Зато зафиксировано снижение цен на сахар и гречневую крупу по 0,8%, на яйца – 0,2%.

Прирост цен на сжиженный газ в баллонах составил 3,4%, бензин – 2,1%, автомобили – 1,4%, газеты, книги и канцелярские товары – 0,9%, стеклянные и керамические изделия, фармацевтическую продукцию, бытовые приборы – по 0,8%, моющие и чистящие средства – 0,7%, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия – по 0,6%, товары личного пользования – 0,5%.

Оплата за правовые услуги повысилась на 7%, страхование личных транспортных средств – на 6,8%, услуги в области отдыха, развлечений и культуры на – 1,2%, услуги здравоохранения – на 1%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 1,8%, а воздушным транспортом – подешевел на 8,6%, пассажирским железнодорожным транспортом на большие расстояния – на 1,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 5,6%, электроэнергию – на 1,3%, холодную воду – на 0,5%.