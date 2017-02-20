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Более 180 населенных пунктов могут оказаться подтопленными в Карагандинской области

Алтынай Сарсенбаева 5 часов назад Комментировать 11

В Карагандинской области готовятся к весенним паводкам. Под угрозой подтопления могут оказаться 182 населенных пункта, где проживают 29 тысяч человек, передает Хабар 24.

В регионе свыше 200 водоемов, четвертая часть из них находится возле поселений, автомобильных и железнодорожных путей. Основные реки, по которым проходит паводковый период — Нура и Шерубай-Нура. Они протекают по пяти районам области. В этих реках, по данным метеорологических станций и гидрологических постов, запасы воды в снеге незначительно превышают норму.

«Если смотреть по опыту прошлых лет, все будет зависеть от погодных условий. Если сложатся аномальные погодные условия, как в 2015 году, это резкое потепление, еще связанное с обильными дождями, тогда, возможно, будут возникать ситуации», — прокомментировал заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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