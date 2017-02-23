Автор резонансного видеообращения из Балхаша заявил о возможной эксгумации тела дочери

Алматинские эксперты предлагают эксгумировать тело двухлетней девочки, погибшей после ДТП в Балхаше. Это процедура должна прояснить причины смерти малышки. На повторной комплексной медико-криминалистической экспертизе настаивают родные погибшей, которые не верят в то, что девочка умерла, упав с высоты собственного роста. Однако семья еще не решила, соглашаться ли на эксгумацию, передает Tengrinews.kz.

«После того как дело возобновили, мы написали заявление, чтобы провести повторную комплексную медико-криминалистическую экспертизу в Астане. Однако следователь сказал, что в Астане нам отказали. И они направили документы в Алматы. На днях мне сообщили, что алматинские эксперты предлагают эксгумацию! Я не знаю, как к этому относиться. В принципе, если это поможет добиться справедливости, я согласен. Но пока родные не знают», — сообщил отец погибшей малышки Дастан Аныкбаев.

Глава семейства также высказал предположение, что подобная мера по эксгумированию тела предложена им не случайно. Дастан видит в этом скрытый умысел. Возможно, с его слов, так на семью пытаются оказать давление.

«В нашем деле очень много непонятного и несправедливого. Взять хотя бы то, что виновник ДТП свободно ездит по городу, в отношении него не приняты никакие меры, то есть он не под стражей, не под подпиской о невыезде. С учетом того, что дело уже закрывали однажды, я подозреваю, что заинтересованные люди надеются, что мы откажемся от эксгумации. Ведь это против нашего менталитета, традиций и религии. Моя супруга, например, категорически против. Но это еще не окончательное наше решение», — добавил глава семейства.

Напомним, житель Балхаша Дастан Аныкбаев выложил в Сеть свое видеообращение к генеральному прокурору и министру МВД Казахстана. По словам Аныкбаева, его дочь сбили во дворе собственного дома, где в это время играли десятки несовершеннолетних детей. Когда произошло несчастье, по словам Дастана Аныкбаева, на его семью стали оказывать давление и требовать, чтобы они написали заявление о примирении и о том, что они не имеют ни к кому претензий. Однако отец погибшего ребенка отказался. Позже руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров сообщил, что расследование данного дела продолжается, назначена комплексная медико-криминалистическая экспертиза в Астане. А участник смертельного ДТП сообщил, что в момент, когда произошла трагедия, он в машине находился вместе с женой и детьми. Никто из них якобы ребенка не увидел.