Аналитик HBO назвал сильные стороны Головкина и Джейкобса (Видео)

Известный боксерский аналитик и эксперт телеканала HBO Харольд Ледерман поделился своим мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным и обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом, сообщают Vesti.kz.

«Это будет бой двух лучших представителей среднего веса на сегодняшний день. Головкин, вне всякого сомнения, является лучшим средневесом в мире. Он выиграл все титулы в среднем весе, за исключением пояса WBO. Головкин обладает невероятной силой удара. К тому же он никогда не был в нокдауне за свою профессиональную или любительскую карьеру, где он провел более 300 боев. Он восхитительный боец. Многие люди считают его боксером «номер один» в pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) в мире на данный момент», — сказал Ледерман.

Джейкобс, по словам аналитика, тоже смотрится очень хорошо. «Он сказал всем, что он настолько суров, что победил рак, и теперь никто не сможет побить его в ринге. У Дэнни длинные руки и он умеет боксировать. Он действительно хорошо двигается, боксирует и бьет. Дэнни может ударить. Так что, безо всяких вопросов, это будет великолепный поединок двух лучших средневесов мира», — добавил Ледерман.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США он будет показан по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в Казахстане его можно будет посмотреть на «Казахстане».