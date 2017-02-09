9 февраля в Караганде пройдёт день открытых дверей по вопросам занятости

День открытых дверей пройдёт уже завтра, в городском Центре занятости населения.

В программе мероприятия — информационно-разъяснительная работа в сфере занятости, в том числе содействие в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, направление на «Молодежную практику», социальные рабочие места, общественные работы, профессиональную переподготовку и трудоустройство в рамках проекта «Өрлеу».

В этот день также ответят на вопросы по предоставлению государственных услуг «Регистрация и постановка на учет безработных граждан», «Выдача справок безработным гражданам» и «Выдача направлений лицам на участие в активных формах содействия занятости».

Все желающие получить квалифицированную помощь по оказанию содействия в трудоустройстве приглашаются в Центр занятости населения акимата города Караганды по адресу проспект Бухар Жырау 51/1, 4 этаж, 413 кабинет. День открытых дверей продлится с 10:00 до 13:00