«Желтый» уровень террористической опасности будет снят в понедельник

Антитеррористический центр Республики Казахстан сообщает об отмене действия умеренного («желтого») уровня террористической опасности на территории всей страны. Это случится уже через три дня, 16 января 2017 года, как и планировалось.

Решение принято Председателем Комитета национальной безопасности в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» от 9 августа 2013 года № 611.

О существовании цветовой шкалы террористической опасности казахстанцы узнали после теракта в Актобе, который произошел 5 июня прошлого года. Тогда погибли восемь человек, десятки получили ранения. После чего по республике был введен так называемый «желтый» уровень — на сорок дней. В середине августа его действие продлили до 15 января 2017 года.