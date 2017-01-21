Юные роботехники Караганды рассказали о своих высокотехнологичных увлечениях

Знания математики, законов физики, уже далеко не основ программирования — всё это неустанно демонстрируют из года в год карагандинские…создатели роботов!

В эфире на этой неделе были участники ежегодного международного фестиваля робототехники «RoboLand», обладатели дипломов и медалей, а так же победители Республиканского чемпионата по образовательной робототехнике «KazRoboSport» Нурлан Уметов и Алишер Мусин. Чудеса роботостроения показали ученики школы «Дарын» не только на республиканских и международных чемпионатах, но и в студии «ТЕКС Радио».



Юноши рассказали, как же на самом деле выглядит то, что кажется ожившей фантастикой — создание робота.

Как выяснилось, ребятам пришлось не просто нажать несколько клавиш на уже собранной модели, но для начала провести сложные расчёты, опираясь не только на знания математических формул, но и законов физики. Не обойтись в роботостроении и без знания программирования, а именно С++.

-Сначала координируем движения робота в 3D-среде,а затем надо задать значения в алгоритме, — поясняет Нурлан, показывая своего робота, который принёс юному инженеру победу в номинации на международном чемпионате.

Впервые Нурлан и Алишер окунулись в мир робототехники три года назад, начав посещать дополнительные занятия по данному предмету. Ребята вспоминают, что первые их роботы состояли из моторчика и центрального компьютера, и результатом томительных расчётов и освоения паяльника стал робот, подававший звонки каждые сорок пять минут. победа вдохновила юных изобретателей и подстегнула интерес к созданию самостоятельных роботов.

-Мы участвовали во многих соревнованиях, — делится Нурлан. — Таких, как Roboland — международные соревнования, проходившие в Караганде, robofinist — так же международное мероприятие, только в Санкт-Петербурге, и Kazrobosport в Астане. Планируем принять участие в Roboland2017.

Сейчас ученик школы «Дарын» работает над роботом-гуманоидом.

На вопрос о том, чем вдохновляется юноша в работе, Нурлан ответил:

-В мире есть много роботов и каждый по своему особенный. Меня больше впечатляет безграничный потенциал роботов.

А мы напомним, что последний республиканский чемпионат по образовательной робототехнике «KazRoboSport» прошел 16 декабря в Астане, организатором его выступила Казахстанская Федерация образовательной и спортивной робототехники «Казроботикс».

В Республиканском чемпионате приняло участие 200 (!) участников. Это учащиеся школ и студенты до 25 лет.

По итогам чемпионата команда Карагандинской области заняла общекомандное I место и выиграла сертификат на сумму 300 000 тенге. Поздравляем ребят и гордимся! Желаем новых побед!