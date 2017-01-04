Владислав Васильев едет на сборы карагандинского «Шахтера»

Как стало известно Sports.kz, вместо намечавшегося проведения УТС с узбекистанским «Алмалыком» 19-летний воспитанник карагандинского футбола полузащитник Владислав Васильев отправляется на первые турецкие сборы родного «Шахтера».

Представитель футбольной династии (его дед Лев Лисицкий играл в свое время за московский ЦСКА и местный «Шахтер», родной старший брат Станислав выступал в дублирующем составе горняков и защищал цвета темиртауского «Булата») Владислав дебютировал в основном составе «Шахтера» в официальном матче в 2015 году в неполные 18 лет и на сегодняшний день в общей сложности провел в турнирах КПЛ 17 матчей, забив в них 1 гол. В прошлом сезоне Йозеф Вукушич не видел молодого футболиста в составе вверенной ему дружины, и после 2 матчей в Премьер-Лиге Васильев, транзитом через «Шахтер U-21» (4 игры — 3 забитых мяча во Второй лиге), отправился в «Шахтер-Булат», за который уже в Первой лиге чемпионата Казахстана-2016 успел провести 10 поединков, 4 раза поразив в них цель.

Поигравший в прошлом году во всех дивизионах казахстанского чемпионата молодой перспективный игрок планировал после Нового года отправиться на сборы «Алмалыка» к Виктору Кумыкову, однако после личной беседы с наставником «Шахтера» Алексеем Еременко решил 8 января ехать на первый турецкий УТС родной команды.