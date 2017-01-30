В убытках размером в 9 миллиардов признались в ЕНПФ

Фонд ушёл в минус из-за изменения курса валют и переоценки ценных бумаг, передает КТК.

Произошло это ещё в декабре прошлого года, но информация о финансовых потерях появилась на официальном сайте ЕНПФ совсем недавно.

В Национальном банке, где и решают, сколько и во что вкладывать накопления казахстанцев, прокомментировали: отрицательный итог лишь у одного месяца из двенадцати. В целом же сбережения будущих пенсионеров за прошлый год выросли на 531 миллиард, а инвестиционный доход составил почти восемь процентов.

В начале 2017 года многие казахстанцы обратили внимание на то, что инвестиционный доход на их счетах стал отрицательным. Настораживающие значения в выписках на тот момент тоже объяснили колебанием курса валют, и положительными показатели стали уже через несколько дней.

Нуржан Нургазин, заместитель руководителя департамента Национального банка РК:

«В рассматриваемом периоде значительное влияние на доходность оказала отрицательная переоценка финансовых инструментов. То есть укрепление курса тенге к доллару США с уровня 341 тенге до уровня 333 тенге».

Ранее сообщалось, что председатель правления АО «ЕНПФ» Руслан Ерденаев и начальник управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Бахтов арестованы на два месяца, а главу ЕНПФ Ерденаева подозревают в присвоении и растрате имущества.