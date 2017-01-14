В Темиртау проблемы с отоплением

Жители Темиртау снова страдают из-за перебоев в теплоснабжении. На местной ТЭЦ-2 возникли серьезные проблемы. За последние три дня из строя вышло три котла, что отразилось на теплоснабжении домов потребителей.

В среду, 11 января, на ТЭЦ-2 вышел из строя котел №5. Причина в том, что на пароперегревателе образовался свищ. В четверг, 12 января, пришлось аварийно остановить котлоагрегат №3. На его экране образовался свищ. А сегодня, 13 января, остановили котел №1. Причиной, как сообщает пресс-служба областного акимата, стали неисправности сальников на подаче воды. В итоге получилось, что в работе осталось всего три котла — №2, 4 и 6.

«По состоянию на 16.00 часов 13 января 2017 года давление теплоносителя от ТЭЦ-2 составляло 8,8/2,0 атм, — сообщает пресс-служба областного акимата. — Температура теплоносителя от ТЭЦ-2 по графику должно составлять 84/51ºС, при температуре наружного воздуха «-12 ºС», по факту 69/42ºС».

Если верить официальной информации, то «теплоснабжение потребителей города стабильно» и «отключений по поставке коммунальных услуг нет». Однако отключение колтоагрегатов не могло не привести к снижению температуры в квартирах жителей Темиртау. 13 января в работу вступил котел №3, а сегодня, 14 января, энергетики планируют запустить котлы №1 и №5.