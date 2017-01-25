В получении взятки в 20 тысяч тенге подозревается главный педагог Темиртау

По подозрению в получении взятки задержана руководитель отдела образования Темиртау Бакшагуль Рахимова, передает Today.kz.

Как сообщил источник в департаменте Нацбюро по противодействию коррупции Карагандинской области, чиновница подозревается в получении взятки в размере 20 тысяч тенге.

Руководитель отдела образования Бакшагуль Рахимова находится в ИВС Караганды.

«Деньги ей дала директор детского сада «за непринятие мер дисциплинарного характера». Расследуется уголовное дело по статье 366 УК «Получение взятки». Руководитель отдела образования была задержана в своем рабочем кабинете», — сообщил собеседник.

В настоящий момент Бакшагуль Рахимова находится в ИВС Караганды.