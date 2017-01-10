В Казахстане прогнозируют рост заболеваний ОРВИ и гриппом

Рост заболеваний ОРВИ и гриппом и возможную смену циркуляции возбудителей вирусных инфекций во второй половине января и первой декаде февраля ожидают в Казахстане.

«С учетом завершения отпусков, каникул и формирования новых организованных коллективов детей, школьников, студентов и других прогнозируется рост заболевания ОРВИ и гриппом и возможная смена циркуляции возбудителей вирусных инфекций во второй половине января и первой декаде февраля», — сообщили в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей Казахстана.

По данным комитета, за последнюю неделю контрольный уровень заболеваемости превышен в Алматинской и Костанайской областях. В связи с этим в данных регионах вынесены постановления главных государственных санврачей областей об усилении противоэпидемических, профилактических мероприятий в первую очередь в организациях воспитания, образования и здравоохранения.

Как отмечается, с начала эпидемического сезона с 1 октября 2016 года по 6 января 2017 года зарегистрировано более 250 тысяч случаев ОРВИ, в том числе 822 случая лабораторно подтвержденного гриппа. Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет — 66 процентов, дети до 1 года — 10 процентов, беременные женщины — 4 процента. Удельный вес школьников с ОРВИ ко всем заболевшим составил 20 процентов, гриппом – 15 процентов.

Стоит отметить, что одним из основных осложнений гриппа является пневмония, которая чаще всего встречается у пациентов группы риска. С начала эпидемического сезона зарегистрировано более 5 тысяч случаев пневмоний, из них 75 процентов среди детей до 14 лет.

В связи с завершением вакцинации против гриппа Комитет предупреждает о необходимости соблюдения мер «неспецифической» профилактики: не заниматься самолечением, ограничить контакт с больными людьми и применять иммунокоррегирующие препараты.