В Карагандинской области родители смогут следить за успеваемостью детей со смартфона

На общеобластном родительском собрании в Караганде представили мобильное приложение «EduMark».

Как передаёт МИА «Казинформ», приложение позволяет следить за успеваемостью детей.

«С сентября 2016 года в Карагандинской области реализуется республиканский проект по переходу на электронный классный журнал. В проекте участвуют 65 школ из 7 городов региона. Информация из электронного журнала доступна и родителям, — отмечает директор учебно-методического центра развития образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова в своем онлайн-выступлении. — Кроме того, разработано мобильное приложение для родителей «EduMark».

Электронный дневник доступен для устройств под управлением Android в магазине приложений PlayMarket и в магазине AppStore для устройств с iOS. После установки приложения нужно ввести родительский логин и пароль, которые должен предоставить классный руководитель.

«EduMark» является бесплатным, и позволяет родителям увидеть не только расписание уроков, но и сведения о теме урока и оценки своего чада.

«В мобильном приложении родитель всегда может увидеть выписку текущих оценок своего ребенка по каждому предмету. При этом система рассчитает прогнозируемую оценку за четверть. Таким образом, с самого начала четверти каждый родитель в курсе текущей успеваемости своего ребенка, и вероятные проблемы с учебой не будут сюрпризом», — отметила Кожахметова.

Кроме оценок приложение покажет, действительно ли чадо посещает все школьные занятий.