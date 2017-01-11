В Карагандинской области автомобили чаще всего загораются из-за короткого замыкания

В областном департаменте ЧС назвали основную причину возгорания транспортных средств в 2016 году – короткое замыкание проводки. Из 274 пожаров в автомобилях, зарегистрированных за 12 месяцев, 196 произошли по вышеуказанному обстоятельству.

Некоторые из пожаров были настолько масштабны, что привлекали внимание СМИ. Почти год назад, в январе, темный «Volkswagen Passat» неожиданно загорелся по улице Зелинского в Пришахтинске. Люди, находившиеся поблизости, не предприняли попыток потушить огонь. Вместо этого, некоторые из очевидцев снимали происходящее на смартфоны.

О происшествии, унесшем жизнь четырехлетнего малыша, сообщалось в сентябре. Мальчик оказался запертым внутри автомобиля марки «Wolksvagen Transporter» по улице Муканова в Караганде. Прибывшие на место пожарные обнаружили ребенка без признаков жизни. В ноябре под натиском огненной стихии оказался легковой автомобиль «Daewoo Nexia», оставленный на парковке майкудукской автостанции. Водитель машины в момент пожара пил чай.

Первое место по количеству пожаров в автомобилях среди городов региона занимает областной центр. В Караганде за 2016 год сгорело 111 машин.