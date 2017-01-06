В Караганде самый дешевый сахар в Казахстане

В Караганде продают самый дешевый сахар в Казахстане, передает NV.KZ.

А еще у нас самая низкая цена на манную крупу. Все это установил республиканский Комитет по статистике.

За прошедший год, по данным официальной статистики, цены на продукты питания в нашей стране выросли на 9,7 процента.

Кроме того, сотрудники Комитета по статистике выяснили, в каких городах Казахстана самые дешевые и самые дорогие продукты.

Получилось, что в Павлодаре самая дешевая мука — по 88 тенге за килограмм, в Петропавловске — яйца по 240 тенге за десяток, в Кокшетау – молоко по 110 тенге за литр, а в Караганде — сахар по 232 тенге и манка – по 171 тенге за кг. Так что смело можем похвастаться самым дешевым завтраком в стране!

В список городов с самыми высокими ценами на социально значимые продукты питания Караганда не попала. В него вошли только Астана, Алматы, Актау и Талдыкорган.