В Караганде автомобиль въехал в АЗС

В Караганде автомобиль накануне въехал в АЗС.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области, по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по улице Таттимбета в Караганде, составлен административный протокол по статье 610 часть 1 КоАП РК.
11 января 29-летний водитель автомашины БМВ, по предварительным данным, двигаясь с превышением скорости по ул.Букетова, на перекрестке с ул.Таттимбета совершил наезд на АЗС.
По факту назначены соответствующие экспертизы.
Сумма ущерба АЗС устанавливается.