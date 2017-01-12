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В Караганде автомобиль въехал в АЗС

Мурат Мусин 57 минут назад Комментировать 1

В Караганде автомобиль накануне въехал в АЗС.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области, по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по улице Таттимбета в Караганде, составлен административный протокол по статье 610 часть 1 КоАП РК.

11 января 29-летний водитель автомашины БМВ, по предварительным данным, двигаясь с превышением скорости по ул.Букетова, на перекрестке с ул.Таттимбета совершил наезд на АЗС.

По факту назначены соответствующие экспертизы.

Сумма ущерба АЗС устанавливается.

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Автор: Мурат Мусин

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