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В управление промышленности и инновационного развития Карагандинской области новый глава

Сабина 56 минут назад Комментировать 10

Новую должность Галымжан Жумасултанов получил с помощью конкурсного отбора.

С 1986 года по 1994 год Галымжан Жумасултанов руководил городским автобусным парком №1, а до 2007 года работал в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог. С 2008 года был заместителем руководителя управления промышленности и инновационного развития, в том же году занимал должность заместителя руководителя этого же управления, однако в 2013 году был уволен за ненадлежащую организацию производства на заводе «КазАвиаСпектр».

Галымжан Жумасултанов, 1962 года рождения. Два высших образования: окончил Карагандинский Государственный Технический Университет по «инженер промышленного транспорта», и Карагандинский Государственный Университет по специальности «экономист».

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Автор: Сабина

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