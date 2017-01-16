В управление промышленности и инновационного развития Карагандинской области новый глава

Новую должность Галымжан Жумасултанов получил с помощью конкурсного отбора.

С 1986 года по 1994 год Галымжан Жумасултанов руководил городским автобусным парком №1, а до 2007 года работал в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог. С 2008 года был заместителем руководителя управления промышленности и инновационного развития, в том же году занимал должность заместителя руководителя этого же управления, однако в 2013 году был уволен за ненадлежащую организацию производства на заводе «КазАвиаСпектр».

Галымжан Жумасултанов, 1962 года рождения. Два высших образования: окончил Карагандинский Государственный Технический Университет по «инженер промышленного транспорта», и Карагандинский Государственный Университет по специальности «экономист».