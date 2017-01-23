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Теплопотери терпят жильцы города Абай в Карагандинской области

Сабина 8 минут назад Комментировать 0

Более 20 километров тепловых сетей не изолировано в городе Абай, Карагандинская область.

Из-за оголенных труб жильцы терпят потери тепла.   Трубы греют улицу, а между тем люди платят за отопление в среднем 4 000 тенге в месяц, передает 24.kz. При этом тарифы каждый год повышаются, а приборы учета есть не у всех жителей

Аким города Абай Ергали Кисраунов заверил, что в этом году на теплоизоляцию выделено  25 миллионов из бюджета, общей протяженностью для теплоизоляции 750 метров.

-За счет собственных средств эксплуатирующей организации в этом году запланировано на 10 миллионов произолировать и заменить 1,7 километров тепловых сетей. Еще свыше 450 миллионов тенге в этом году выделят из республиканской казны по программе «Нурлы жол». На эти средства планируют реконструировать 2 километра теплосетей в Абае, — говорит аким.

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Автор: Сабина

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