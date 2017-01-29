Студентов Карагандинской области освободили от визитов в ЦОНы

Аким Карагандинской области проверил условия работы одного из центров обслуживания населения.

Студентов, обучающиеся в вузах, расположенных в Карагандинской области, освободили от визитов в ЦОН и позволили пройти регистрацию в стенах учебных заведений, передает Today.kz.

«Для удобства студентов в восьми вузах организована работа выездных пунктов регистрации. На сегодняшний день в Карагандинской области обучается более 15 тысяч иногородних студентов, — констатировал аким региона Нурмухамбет Абдибеков во время посещения ЦОНа. – Мобильные группы центров обслуживания населения направлены не только в вузы. Они работают в военных гарнизонах и больницах».

Аким Карагандинской области проверил условия работы одного из центров обслуживания населения.

«Благодаря слаженной работе ЦОНов и местных исполнительных органов ажиотажа в связи с регистрацией граждан нет. Тем не менее для удобства людей изменен график приема граждан – с 8:00 до 20:00», — отметил Нурмухамбет Абдибеков.

По словам заместителя директора департамента ЦОН филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области Сауле Базаровой, миграционный отдел может за 17 минут обслужить 24 человека.

«По стандартам ожидание услуги не может превышать 20 минут. Мы соблюдаем эти рамки, несмотря на поток людей. В день регистрацию в этом ЦОНе получает около 200 человек», — рассказала Сауле Базарова.

Новые правила регистрации граждан

В МВД РК объяснили новые правила регистрации граждан. Так, с 7 января казахстанцам грозят штрафы за отсутствие временной регистрации.

Для удобства жителей Астаны, Алматы и Шымкента зарегистрироваться по месту жительства можно независимо от района расположения недвижимости.

С 18 января в Казахстане введена услуга временной регистрации на портале eGov.kz.

28 января в ГК «Правительство для граждан» сообщили, что зафиксировано уменьшение нагрузки на центры обслуживания населения.