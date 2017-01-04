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безвизовый въезд

Список стран с безвизовым въездом в Казахстан расширен

Надежда Рогозина 44 минуты назад Комментировать 1

Пресс-служба министерства иностранных дел сообщила, что с 1 января 2017 года граждане нижеперечисленных стран могут приехать в Казахстан без визы на период до 30 дней.

В Казахстане вступил в действие безвизовый режим для граждан всех стран Европейского союза, стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также ОАЭ, Малайзии, Монако и Сингапура.

Эта политика, как заявляют в Астане, призвана создать «еще более благоприятный инвестиционный климат в Казахстане и развить его туристический потенциал». В рамках новых визовых правил для граждан других стран МИД страны обещает сократить оформление документов, необходимых для получения казахстанской визы.

Безвизовый въезд в Казахстан сроком до 15 дней ранее был открыт в период с 16 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года для граждан 19 стран, в том числе США, Японии и некоторых европейских стран.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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