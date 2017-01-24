Специальные наблюдательные советы создадут при детских домах Казахстана

Наблюдательные советы, призванные контролировать действия руководства, появятся уже в первом квартале этого года.

Как передает «Первый канал «Евразия», в состав советов войдут представители общественных организаций и фондов по защите прав детей, а так же из ассоциаций приемных родителей и правоохранительных органов. Наблюдатели будут получать подробные отчеты о работе детских домов, будут беседовать с детьми, кроме того, будут наделены полномочиями контролировать действия руководства.

Депутаты Парламента предлагают закрепить ответственность за недонесение о фактах насилия над детьми законодательно . Подразумевается, что воспитатели детских садов, школьные учителя и врачи должны в обязательном порядке сообщать о подобных случаях в государственные органы, а так же озвучивать свои подозрения представителям совета. В противном случае педагогам и лекарям предстоит выплачивать штрафы.