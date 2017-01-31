Создателя фейкового видео о ЦОНе Карагандинской области ищет департамент

Руководство ЦОН Карагандинской области ищет распространителя фейкового видео, распространяемого в социальных сетях.
На «фальшивке» запечатлены премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев, руководитель департамента ЦОН Карагандинской области Тлеубай Кусаинов и другие сотрудники департамента. В департаменте пояснили, что данный ролик очень тщательно смонтирован неизвестными, и они уже начали поиски автора монтажа, сообщает Tengrinews.kz.
Видео начинается с речи Сагинтаева о создании корпорации для граждан, «вырезанной» из очередного заседания правительства. Ему в ответ руководитель карагандинского департамента Кусаинов «заявляет», что аббревиатура ЦОН будет расшифровываться с 1 января как «Центр офигительных наук». В ролике также присутствует популярный флешмоб Mannequin Challenge — сотрудники департамента изображены на кадрах фейка в застывших позах.
В департаменте корреспонденту портала объяснили, что в смонтированном видеоролике действительно запечатлены сотрудники департамента, но исходный Mannequin Challenge, который был снят для фильма о ЦОНе к десятилетию ведомства, сильно изменили.
«Mannequin Challenge был снят к десятилетию создания ЦОНов, в прошлом, 2016 году. Этот фильм, очень большой по объему, был снят на профессиональное оборудование. Длительность фильма составляла не менее 17 минут. Цель данного фильма была поучительной. В нем мы хотели отразить, как не должны себя вести наши сотрудники в рабочее время. Конечно же, они так себя в действительности не ведут, но цель фильма была еще и в том, чтобы привнести немного юмора в напряженный рабочий график наших сотрудников. Все знают, что они у нас работают шесть дней в неделю с 8.00 утра до 20.00 вечера. Это нелегко! Как фрагменты из этого фильма попали к третьим лицам, которые смонтировали его до неузнаваемости, мы сейчас выясняем. К тому же мы уже обратились в полицию и прокуратуру, с просьбой найти автора этого короткого фейкового ролика. Дальше правоохранительные органы в рамках закона сами определят меру наказания этому лицу», — сообщили в департаменте ЦОН по Карагандинской области.