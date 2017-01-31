Создателя фейкового видео о ЦОНе Карагандинской области ищет департамент

Руководство ЦОН Карагандинской области ищет распространителя фейкового видео, распространяемого в социальных сетях.

На «фальшивке» запечатлены премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев, руководитель департамента ЦОН Карагандинской области Тлеубай Кусаинов и другие сотрудники департамента. В департаменте пояснили, что данный ролик очень тщательно смонтирован неизвестными, и они уже начали поиски автора монтажа, сообщает Tengrinews.kz.

Видео начинается с речи Сагинтаева о создании корпорации для граждан, «вырезанной» из очередного заседания правительства. Ему в ответ руководитель карагандинского департамента Кусаинов «заявляет», что аббревиатура ЦОН будет расшифровываться с 1 января как «Центр офигительных наук». В ролике также присутствует популярный флешмоб Mannequin Challenge — сотрудники департамента изображены на кадрах фейка в застывших позах.

В департаменте корреспонденту портала объяснили, что в смонтированном видеоролике действительно запечатлены сотрудники департамента, но исходный Mannequin Challenge, который был снят для фильма о ЦОНе к десятилетию ведомства, сильно изменили.