Санаторий Жосалы
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События 9 января

Надежда Рогозина 9 минут назад Комментировать 0

События:

1923 — Хуан де ла Сиерва совершил первый полёт на автожире собственного изобретения.

1951 — Официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

2007 — Представлен первый iPhone.

Родились:

1913 — Ричард Никсон, 37-й президент США.

1923 — Эдуард Савельевич Колмановский, русский советский композитор, народный артист СССР.

1924 — Сергей Иосифович Параджанов, кинорежиссёр.

1941 — Джоан Баэз, американская сочинительница и исполнительница песен фолк и кантри.

1944 — Джимми Пейдж, гитарист, участник «Led Zeppelin».

1955 — Дж. К. Симмонс, американский киноактёр, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA.

1965 — Хаддавэй, англоязычный поп-музыкант.

1978 — Александр Джеймс Маклин, певец, участник «Backstreet Boys».

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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