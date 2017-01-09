События 9 января

События:
1923 — Хуан де ла Сиерва совершил первый полёт на автожире собственного изобретения.
1951 — Официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
2007 — Представлен первый iPhone.
Родились:
1913 — Ричард Никсон, 37-й президент США.
1923 — Эдуард Савельевич Колмановский, русский советский композитор, народный артист СССР.
1924 — Сергей Иосифович Параджанов, кинорежиссёр.
1941 — Джоан Баэз, американская сочинительница и исполнительница песен фолк и кантри.
1944 — Джимми Пейдж, гитарист, участник «Led Zeppelin».
1955 — Дж. К. Симмонс, американский киноактёр, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA.
1965 — Хаддавэй, англоязычный поп-музыкант.
1978 — Александр Джеймс Маклин, певец, участник «Backstreet Boys».