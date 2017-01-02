События 2 декабря

31 декабря в мире отмечают:

Новый год — УРААА!!!

Всемирный день мира

День общественного достояния.

События:

1785 — Выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register (в 1788 году переименована в The Times).

1863 — В США Авраамом Линкольном был издан манифест об освобождении рабов.

1947 — Новогодний праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день.

1969 — Состоялась премьера первого выпуска мультфильма «Ну, погоди!».

1968 — На Центральном телевидении СССР впервые вышла программа «Время».

Родились:

1449 — Лоренцо де Медичи (Лоре́нцо ди Пьеро де Ме́дичи «Великоле́пный»), правитель Флоренции и покровитель художников и литераторов. Стал главой республики в возрасте двадцати лет.

1919 — Джером Дэвид Сэлинджер (ум. 2010), американский писатель. После того как роман «Над пропастью во ржи» завоевал популярность, Сэлинджер стал вести жизнь затворника, отказываясь давать интервью.

1939 — Мишель Мерсье, французская актриса. Знание французского, итальянского, английского и немецкого языков позволило Мерсье сняться во множестве иностранных и интернациональных фильмов.

1968 — Рик Джордан, немецкий композитор, основатель и участник электронной группы Scooter. 15 октября 2013 года Рик Джордан объявил о своём уходе из группы Scooter :

«После двадцати фантастических лет хардкора я осознал, что настало время для меня попробовать что-то новое в музыке, а ещё я хочу больше времени проводить со своей семьёй и друзьями.»

1987 — Сидоренко Оксана Юрьевна, российская танцовщица, актриса, чемпионка мира по бальным танцам в латиноамериканской программе. Известна широкому кругу зрителей по роли Полины в сериале «Физрук».